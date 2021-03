Gli atleti under 14 di Scherma Monza puntano ai nazionali Ottime prove degli atleti di Scherma Monza nelle prove di Pavia valide per l’accesso ai nazionali: i risultati delle gare

Brillanti risultati per i piccoli atleti under 14 della Scherma Monza impegnati nel fine settimana a Pavia nella prova di qualificazione regionale per l’accesso ai campionati italiani della categoria Giovanissimi di fioretto. Nella gara di fioretto femminile Emma Romanazzi ha ottenuto il terzo posto dopo aver battuto la sua compagna di squadra Elena Vismara in un avvincente assalto risolto solo dall’ultima stoccata. Il risultato parla da solo: 10 a 9 in favore di Emma.

Le piccole atlete

In campo maschile Matteo Cazzani, secondo nel tabellone dopo i gironi di accesso, con quattro vittorie e una sconfitta alle spalle ha vinto la prima diretta per l’accesso agli ottavi con il punteggio di 10 a 3, la seconda diretta 10 a 9 e la semifinale 10 a 5. Il giovane fiorettista si è arreso in finale in un assalto molto serrato conclusosi per 10 a 8 per il suo avversario. Un piazzamento che gli fa sicuramente onore. Domenica prossima, salvo cancellazioni dovute all’emergenza sanitaria, saranno di scena a Gerenzano gli schermidori della categoria cadetti per le rispettive prove di qualificazione.

