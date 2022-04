Ginnastica artistica: ragazzi in pedana ad Arcore, Luca Galimberti stacca il pass per le finali nazionali Al Palaunimec di Arcore si sono disputate alcune gare di artistica maschile: Campionato interregionale allievi Gold; Campionato Silver LD a squadre; Campionato Silver LA e Silver LB individuali.

Nel Campionato individuale allievi Gold, il primo titolo interregionale della stagione è stato conquistato da Luca Galimberti. Il promettente atleta della Sg Meda, si è imposto nella gara riservata alla categoria allievi della seconda fascia.

Ginnastica artistica Sampietrina

(Foto by Franco Cantù)

Come spiega Angelo Buraschi, presidente della società: “Il nostro ragazzo è sceso in gara determinato a strappare il pass per l’ammissione alla finale nazionale senza passare dai ripescaggi di Civitavecchia. Infatti già dalla prima rotazione la grinta e la determinazione per l’esecuzione dei vari esercizi erano quelle giuste e Luca ha superato la prova ostica del cavallo con maniglie con un ottimo esercizio. Bene anche quelle sui successivi attrezzi dove ha confermato le sue qualità. Unico brivido l’esecuzione alla sbarra dove, nonostante una sbavatura, è riuscito a portare a termine l’esercizio con un importante punteggio. Nell’ultima rotazione con una prova impeccabile al corpo libero, Luca ha definitivamente staccato gli altri ginnasti meritando il gradino più alto del podio. Prossimo impegno di Luca la finale a Padova nei giorni 28 e 29 maggio con in palio il titolo nazionale”.

Nella gara dove erano in pedana ginnasti provenienti da Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta importanti piazzamenti sono stati conquistati innanzitutto da due ginnasti della Sampietrina Seveso che hanno concluso la prova al terzo posto nelle rispettive categorie: Filippo Visentin nella A2 e Adam Zouioeche nella A4. Ottime anche le prestazioni dei ginnasti della Casati Arcore guidati dall’allenatrice Valentina Boi, premiati dagli importanti risultati ottenuti da Samuele Nardelli (Cat.A1), Fineo Federico Trionfo, Christian Lizzano, Gabriele Penati (Cat.A4).

Il Palaunimec di Arcore ha aperto i battenti per ospitare anche i Campionati Silver. Nel Campionato a squadre di Serie D Divisione LD hanno gareggiato due formazioni della Sg.Meda con eccellenti riscontri. Nella categoria allievi, Meda ha conquistato il primo posto con i ginnasti Ludovico Frigerio, Leonardo Martorella, Andrea Pugliese, Nicolò Scibilia, Achille Donatiello e il secondo nella categoria junior-senior presentando in pedana Riccardo Maramani, Lorenzo Masiero, Leonardo Funari, Tommaso De Cagno.

Questi i ginnasti tesserati a società della Brianza che hanno concluso la gara individuale sul podio.

Divisione LA, categoria allievi 3° Fascia: 2° Emanuele Marano (Sampietrina Seveso); Junior 1° Fascia: 1° Ilias Atraoui (Sampietrina).

Campionato individuale Silver divisione LB, categoria allievi 1° fascia: 1° Manuel Andrea Pastorello (Pro Lissone), 2° Michele Palmeri (Pro Carate). Allievi 2° Fascia: 1° Edoardo Casati, 3° Ivan Borgonovo, entrambi della Pro Carate. Divisione LC, categoria allievi 1° fascia: 1° Thomas Delon, 2° Davide Cretella, entrambi della Sampietrina; Categoria allievi 2° fascia: 2° Alessio Accascio (Sampietrina). Junior 2° Fascia: 3° Alessandro Blesio (Sg Meda).

