Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Formula 1: dal 2022 si corre anche a Miami, rinasce il Gran premio della Florida Il campionato del mondo di Formula 1 dal 2022 aggiunge una tappa negli Stati uniti d’America: si tratta del Gran premio della Florida, corso una sola volta nel 1959.

La Formula 1 vola (di nuovo) negli Stati uniti: il circus ha ufficializzato il ritorno del Gran premio della Florida, che sarà corso in una data da definire “nel secondo quarto del calendario”. La conferma è arrivata da Stefano Domenicali, presidente e amministrazione delegato della Formula 1 e la stagione programmata per il debutto è quella del 2022, con un contratto che prevede dieci anni di gare a Miami. Il luogo: l’area dell’Hard rock stadium.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, l’intesa è stata ufficializzata da Domenicali insieme a Tom Garfinkel, partner commerciale del progetto e proprietario dei Miami Dolphins, squadra di Nfl (la lega di football americano).

Non è un debutto assoluto: in Florida è già stato organizzato un Gran premio di Formula 1 nel 1959, come nona e ultima gara della stagione. La corsa si è svolta il 12 dicembre a Sebring, circuito che dal 1950 ospita la 12 Ore di Sebring, una delle gare del campionato Imsa. Allora la gara è stata vinta da Bruce McLaren su Cooper-Climax, al secondo posto il francese Maurice Trintignant, sempre su Cooper-Climax, quindi al terzo posto il britannico Tony Brooks su Ferrari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA