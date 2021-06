Football americano: Hammers Desio si fermano alla prima dei playoff, la stagione estiva della società continua Desiani sconfitti a Bolzano e eliminati dal campionato al termine di una stagione complicata. Ma le attività continuano con le donne e la preparazione del settore giovanile.

Termina al primo turno di playoff la stagione 2021 degli Hammers, il team di football americano di Desio. In una partita a senso unico, nella splendida cornice dello Stadio Europa di Bolzano, i Giants accedono ai quarti di finale battendo gli Hammers 36-6. Come da previsioni, i brianzoli non vanno oltre dopo aver comunque disputato una stagione complicata, soprattutto in quest’ultima fase, da molti infortuni e assenze.

Angelo Conti, dirigente segretario della società, fa un bilancio della partita e della stagione: “Vedere anche questa volta la squadra lottare fianco a fianco fino alla fine, nonostante il punteggio pesante e il caldo asfissiante, mi ha dato un’emozione in più. In questo campionato anomalo, strano e per certi aspetti diverso, che si disputa dopo una chiusura per pandemia, ha mostrato molti aspetti positivi: la coesione, la voglia di affermarsi, la positività, la leggerezza e nessun nervosismo all’interno della squadra mi ha fatto capire che abbiamo lavorato molto bene in questa stagione- afferma - una stagione in cui finalmente ci si è potuti allenare e giocare con un ambiente positivo e propositivo: bravi i dirigenti e i coach ad instradare il gruppo verso una convivenza piacevole e costruttiva, grazie anche a questo atteggiamento abbiamo tratto risultati migliori di quanto ci si potesse aspettare. Non siamo riusciti a vincere, ma essere arrivati fin qua è un risultato magico a cui noi credevamo“.

Coach Robert Bloomhuff cita Theodore Roosevelt : “Non è il critico che conta, né l’individuo che indica come l’uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un’azione. L’onore spetta all’uomo che realmente sta nell’arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perché non c’è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l’obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta”.

La prima squadra inizia la fase di riposo in modo da recuperare le forze in vista della nuova stagione di football 2022 che ripartirà a settembre.

Intatno le attività Hammers continuano anche in questo periodo estivo.

In programma il campionato Flag Football Senior di Seconda Divisione. La squadra ha dato la disponibilità alla federazione per una data di Bowl a Desio; il The Forge sarà per la prima volta arena di gioco per due campi di flag football dove il pubblico potrà vedere due partite in contemporanea.

Altra attività in calendario è relativa ai campionati giovanili di football americano che partiranno a settembre e per i quali la preparazione estiva è fondamentale; quest’anno la federazione ha definito tre categorie: under 16, under 18 e Under 21 Coppa Italia dove potranno giocare anche i giocatori Over21 con un solo anno di tesseramento. Un’ottima occasione di miglior crescita per i rookie che hanno debuttato nel campionato maggiore in questa stagione superando le migliori aspettative visto il breve periodo a disposizione per la preparazione.

