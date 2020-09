F1, Gasly premiato da Aci Milano con la tessera di socio onorario dopo la vittoria a Monza Dopo la vittoria all’Autodromo nazionale di Monza, Aci Milano ha premiato il “franco-milanese” Pierre Gasly con la tessera di socio onorario come ringraziamento e benvenuto in città.

Il pilota “franco-milanese” Pierre Gasly, vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 a Monza sull’italiana AlphaTauri, ha ricevuto la tessera di socio onorario di Automobile Club Milano come “ringraziamento e benvenuto a Milano”. La cerimonia si è svolta martedì mattina nella sede storica di corso Venezia.

«Sognavo di vincere un GP di Formula 1 e farlo a 20 chilometri da dove vivo è stato fantastico - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Per me Monza è stato qualcosa di incredibile, vincere un GP di Formula 1 era il mio sogno da quando avevo 5 o 6 anni guardando Schumacher. Farlo con l’Alpha Tauri a 20 chilometri da dove vivo è qualcosa di incredibile, questa vittoria resterà nel mio cuore fino alla fine della mia carriera. Voglio vincere ancora, voglio essere ancora più competitivo e in questa stagione voglio raccogliere il più possibile. Mi piacerebbe un giorno essere competivo e lottare per la vittoria del Mondiale».

«È un modo per ringraziarlo della gioia che lui, milanese di adozione e a bordo di una monoposto italiana, ha donato a tutti noi appassionati del Motorsport su un circuito storico come quello dell’Autodromo Nazionale Monza - ha spiegato il presidente dell’Automobile Club Geronimo La Russa - Un gesto per dargli il benvenuto nella nostra città e per rafforzare ulteriormente la sua milanesità, il suo legame con la metropoli dove vive, con la Lombardia e con l’Italia».

