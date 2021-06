A Euro 2020 malore in campo per Christian Eriksen, l’Uefa: «È in condizioni stabili»

Il centrocampista è stato sottoposto a diversi massaggi cardiaci anche con il defibrillatore. Sgomento tra i compagni di squadra ,gli avversari e il pubblico. L’episodio è accaduto durante la sfida con la Finlandia. Dopo diversi minuti ha ripreso conoscenza.