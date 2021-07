Euro 2020, l’Italia è in finale: Spagna battuta ai rigori e esplode la festa L’Italia batte la Spagna ai rigori e vola in finale a Euro 2020.

Donnarumma para, Jorginho segna il rigore decisivo, la Spagna è battuta 5-3 dopo l’1-1 al termine dei supplementari. È finale per gli azzurri del ct Mancini a Euro 2020. E anche in Brianza scoppia la festa, dal Vimercatese a Seregno sono pugni alzati, inno cantato a squarciagola e botti come a capodanno (ricordare le mascherine).

A Wembley l’Italia non è brillante e subisce la Spagna che toglie i riferimenti offensivi e si muove di più. Ma è Chiesa a sbloccare il risultato al 60’ per il vantaggio azzurro. Mancini gioca la carta Matteo Pessina, che entra con viso serio e accigliato (74’). Ma all’80’ gli spagnoli riescono a chiudere e fanno 1-1 con Morata davanti alla porta: il risultato non cambia più fino al 120’. Ai rigori l’Italia tira per prima e Locatelli sbaglia, ma anche Olmo manda alto. Poi è cuore azzurro e concentrazione: al quarto giro Donnarumma para proprio su Morata, Jorginho subito dopo non sbaglia. E può liberare la tensione nell’abbraccio con i compagni, mentre Insigne indossa la maglia di Spinazzola.

Finale l’11 luglio sempre a Wembley contro Danimarca o Inghilterra.

