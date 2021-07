Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Euro 2020 all’Italia: Regione Lombardia premia Gianluca Vialli con la “Rosa Camuna” Regione Lombardia attribuirà a Gianluca Vialli, nato a Cremona, il ‘Premio Rosa Camuna’, il riconoscimento più importante dell’istituzione lombarda.

L’abbraccio in campo con il compagno di squadra e amico di sempre, Roberto Mancini, è stato uno dei momenti più commoventi della vittoria dell’Italia a Euro 2020. Gianluca Vialli potrà festeggiare anche un altro riconoscimento: Regione Lombardia attribuirà all’ex calciatore, nato a Cremona, il ‘Premio Rosa Camuna’, il riconoscimento più importante dell’istituzione lombarda. Lo ha comunicato il presidente Attilio Fontana

“Ascoltando quanto riferito dai Campioni d’Europa durante l’avventura che ci ha portato al trionfo di ieri sera, il contributo di Vialli – ha spiegato il governatore – è stato davvero importante. Un suggeritore tecnico-tattico, ma soprattutto un amico di ogni calciatore azzurro capace di dispensare consigli e di cementare in maniera granitica il gruppo. Non appena sarà disponibile lo riceveremo a Palazzo Lombardia per consegnarli il premio, che vuole anche essere un riconoscimento alla sua brillante carriera da calciatore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA