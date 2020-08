«Due casi di positività al Covid-19 nella Pro Sesto», annullata l’amichevole con il Calcio Monza Ne danno notizia i biancorossi nel sito ufficiale: «Di comune accordo tra i due club è stato deciso di annullare, con spirito di responsabilità e a tutela della salute pubblica, l’amichevole prevista per sabato 29 agosto».

«Nella Pro Sesto sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19, quindi l’amichevole in programma sabato 29 agosto alle 20.45 a Sesto San Giovanni è stata annullata». Ne dà notizia il Calcio Monza sul suo sito ufficiale. «In casa biancoceleste - si legge - sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 tra i componenti della prima squadra, con conseguente isolamento fiduciario dei due soggetti e, in accordo con il Comitato Medico Scientifico, sospensione degli allenamenti. Di comune accordo tra i due club è stato deciso dunque di annullare, con spirito di responsabilità e a tutela della salute pubblica, l’amichevole prevista per sabato 29 agosto. Per il Monza restano in fase di definizione altri test in vista del debutto in campionato, che avverrà il 26 settembre».

