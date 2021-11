Divise formali e capi casual: per la sua prima volta nel calcio Roberto Cavalli sceglie il Monza È stato annunciato dalla società biancorossa l’accordo biennale con Roberto Cavalli, una delle case di moda italiane più iconiche e prestigiose, che sarà Official Fashion Partner. Galliani: «Un grande onore essere il primo club calcistico a indossare i suoi abiti»

Sempre più eleganti i calciatori e i dirigenti dell’Ac Monza. Nella giornata di venerdì 5 è stato annunciato dalla società biancorossa l’accordo biennale con Roberto Cavalli, una delle case di moda italiane più iconiche e prestigiose, che sarà Official Fashion Partner. Cavalli disegnerà sia le divise formali che i capi casual. Un guardaroba creato in esclusiva per il Monza con soluzioni stilistiche originali che esaltano lo stile e l’eleganza della società.

È la prima volta che Cavalli mette a disposizione nel mondo del calcio la sua esperienza e le sue competenze sartoriali per rinnovare l’immagine estetica di un club. La collezione Cavalli offre la possibilità di coordinare giacche, pantaloni e gilet per creare un look perfetto per ogni abbigliamento. «Roberto Cavalli è un top brand mondiale e per l’AC Monza è un grande onore essere il primo club calcistico a indossare i suoi abiti- ha commentato soddisfatto l’amministratore delegato Adriano Galliani -Questa partnership rafforza il brand AC Monza in tutto il mondo e siamo convinti porterà grandi soddisfazioni reciproche.»

Ennio Fontana, Direttore Generale di Roberto Cavalli ha sottolineato l’importanza dell’accordo: «L’AC Monza è una squadra con alte potenzialità, composta da una rosa di giocatori eccezionali e un ottimo partner per il nostro brand. All’AC Monza ci uniscono i valori come l’innovazione, l’accuratezza e la ricerca dell’eccellenza».

