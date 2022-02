Cross per tutti fa tappa a Paderno Dugnano poi toccherà a Brugherio Appuntamento domenica 27 febbraio, in mezzo tra i Campionati Regionali e i prossimi Campionati Italiani (Trieste il 13 marzo), la gara sarà l’occasione per molti atleti per una verifica delle condizioni generali.

Domenica 27 febbraio, il Cross per Tutti farà tappa a Paderno Dugnano, per la penultima prova. In mezzo tra i Campionati Regionali e i prossimi Campionati Italiani (Trieste il 13 marzo), la gara sarà l’occasione per molti atleti per una verifica delle condizioni generali. La gara Cadetti/e sarà valida come Campionato Regionale e servirà da selezione per la squadra lombarda per la sfida tricolore.

Nella gara Elite maschile (6 km) spicca la presenza del bergamasco Moad Razgani (Atl.Bergamo), l’anno scorso campione italiano di cross tra gli juniores e azzurrino nella corsa su strada. Principali rivali saranno il biellese Umberto Contran (Bugella Sport), Giulio Palummieri (CUS Pro Patria Milano), Filippo Gandini e Matteo Pintus (Cus Insubria Varese), Riccardo Bado (Varese Atletica) e il master Balduino Scarfone (Vis Nova Giussano).

Nella gara femminile (4 km), spazio ai giovani. Torna nel circuito la trentina Luna Giovanetti (Atl. Valle di Cembra), azzurrina sui 5000 agli Europei juniores dell’anno scorso, già tricolore di corsa in montagna tra le allieve. La 18enne trentina dovrà vedersela con la sorpresa di questo inverno, la milanese Sofia Sidenius (Atleticrals2), 15 anni, neo campionessa italiana allieve nei 1500 indoor. Attenzione ancora a Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team), sempre a podio in tutte le gare.

Intanto è entrata nel vivo la sfida per le classifiche di società. Tra gli Assoluti, in testa l’Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano. Con 390 punti guida davanti al Team-A Lombardia (372) e alla Pro Sesto (343). La sfida Giovanile vede avanti con distacco la PBM Bovisio Masciago, forte di 13308 pt. A quota 11mila punti ci sono l’Euroatletica 2002, l’Atletica Meneghina e il CUS Pro Patria Milano. Tra i Master nettamente al comando l’Euroatletica 2002 (862 punti, che precede Virtus Groane (573) e Atletica Cinisello (497).

L’ultima prova del Circuito è in programma il 6 marzo a Brugherio.

