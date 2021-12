Covid: il Monza in quarantena fino al 29 dicembre, saltano le partite con Perugia e Reggina Sono in aumento i casi di positività al covid nel gruppo squadra del Monza, l’Ats Brianza ha prolungato la quarantena per la squadra fino al 29 dicembre.

Sono in aumento i casi di positività al covid nel gruppo squadra del Monza. La società ha interrotto le attività sportive ormai da qualche giorno, saltando la trasferta di Benevento per il blocco imposto dall’Ats di riferimento dopo l’insorgere di cinque casi sul finire della scorsa settimana, tra giovedì e sabato.

La quarantena era stata inizialmente attivata sino a martedì, quando un nuovo giro di tamponi ha rivelato la presenza di ulteriori casi in rosa, sembra siano una decina in tutto, e dunque è stata prolungata fino al 29 di dicembre.

Nel mezzo il Monza avrebbe dovuto disputare il turno di Santo Stefano con il Perugia e la gara dell’ultimo dell’anno, proprio mercoledì 29 con la Reggina. Questo ovviamente sarà impossibile, visto che i giocatori sono tutti relegati nelle loro abitazioni. E anche se per quella data dovessero essere liberi di muoversi con tampone negativo, è molto improbabile che siano in grado di disputare il match al massimo delle loro possibilità.

La riunione della Lega di Serie B in programma giovedì sarà chiamata a decidere delle prossime due giornate. È possibile che i vertici delle società decidano di rinviare tutto a gennaio, nel periodo della pausa opportunamente inserita a calendario, con gare il 6 ed eventualmente il 9 del mese prima di riprendere regolarmente il campionato con il turno del 15. Non un’ipotesi del tutto da scartare, anzi, una concreta possibilità, visto l’aumento dei casi non solo all’interno del mondo calcio, dove a tutti i livelli iniziano a saltare numerosi appuntamenti, ma in generale in Italia.

Per il Monza poi rimarrebbe soltanto il match di Benevento da recuperare probabilmente con una trasferta infrasettimanale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA