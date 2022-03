Ciclismo: Nizzolo tradito dalla Milano-Sanremo, caduta e infortunio per lui Stop per Giacomo Nizzolo nella corsa preferita. Il ciclista professionista di Muggiò è caduto nel finale della Milano-Sanremo e ha riportato una frattura a un polso che lo ferma per le prossime gare.

Una caduta alla Milano-Sanremo di sabato 19 marzo, su un tornante nella discesa del Poggio, è stata infausta per Giacomo Nizzolo, corridore professionista di Muggiò che quest’anno gareggia con la maglia Israel Premier-Tech.

Gli esami strumentali effettuati a Lugano hanno evidenziato per l’atleta brianzolo la “frattura dell’osso uncinato, un piccolo osso del polso sinistro vicino al radio”. A Lugano gli hanno fatto un tutore e consigliato di rimanere a riposo. Dopo questa diagnosi i tecnici dell’Israel Premier-Tech hanno tolto Nizzolo dalla lista dei corridori selezionati per correre alla Minerva Classic Brugge-De Panne (gara in linea di 207,9 km in programma mercoledì 23 marzo) e della Gent-Wevelgem di domenica 27 marzo.

Nel comunicato della società è stato altresì precisato che il team continuerà a monitorare la guarigione di Giacomo e decidere il futuro programma.

Sabato scorso, Nizzolo nonostante la caduta nel finale delle Milano-Sanremo si è rialzato e ha concluso al 18esimo posto a 11” da Mohoric. Era già caduto alla Vuelta Valenciana.

