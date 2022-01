Ciclismo, le “cugine volanti” di Seregno si separano: ciclocross per Arzuffi, strada per Confalonieri Dopo aver gareggiato insieme nei Campionati Italiani assoluti di ciclocross in Friuli, la prima si prepara al Campionato del mondo di ciclocross che si svolgerà a Fayetteville, in Arkansas, la seconda alle corse su strada.

Le strade tra Alice Maria Arzuffi e Maria Giulia Confalonieri le popolari “cugine volanti” di Seregno (entrambe sono tesserate al Gs.Fiamme Oro) si separano ancora. Dopo aver gareggiato insieme a Variano di Basiliano nei Campionati Italiani assoluti di ciclocross, nei quali si sono posizionate nell’ordine al 14mo e al 19mo posto, la Arzuffi proseguirà la stagione in maglia Fas Airport Services pedalando soprattutto verso l’appuntamento clou e cioè il Campionato del mondo di ciclocross che si svolgerà a Fayetteville, in Arkansas, il 29 e 30 gennaio prossimi, mentre la Confalonieri proseguirà la preparazione per le corse su strada.

Sul piazzamento di Alice nella gara tricolore di ciclocross in Friuli ha inciso anche una leggera influenza che l’ha costretto a rallentare la preparazione proprio nei giorni antecedenti il campionato.

In Friuli, Maria Giulia a distanza di undici dall’ultima gara disputata nel ciclocross e dopo aver corso alla vigilia di Natale a Lurago d’Erba e una sommaria preparazione, ha accolto con favore il piazzamento. L’atleta quest’anno dovrebbe alternare le gare su pista a quelle su strada e deciderà i suoi impegni d’accordo con i tecnici azzurri e quelli della sua società. Peraltro va aggiunto che Maria Giulia in particolare nelle corse indoor su pista ha conquistato traguardi prestigiosi come due vittorie in Coppa del Mondo, il bronzo nell’americana ai Campionati del Mondo 2018 e l’oro nella corsa a punti agli Europei 2018 e 2019. Su strada gareggerà con la maglia della Ceratizit Wnt Pro Cycling, formazione composta da 16 atlete provenienti da 9 nazioni diverse: Italia, Germania, Svezia, Polonia, Austria, Messico, Francia, Spagna e Gran Bretagna.

