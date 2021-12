Ciclismo, le cugine di Seregno: Confalonieri in azzurro in Slovenia con la squadra della pista, Arzuffi verso gli Assoluti per difendere il tricolore Periodo intenso per le cugine di Seregno campionesse di ciclismo. Maria Giulia Confalonieri, terminato il primo raduno con il team Ceratizit-WNT Pro Cycling, è stata convocata allo stage di tre giorni in Slovenia organizzato dal neo ct. azzurro della pista Marco Villa. La cugina Alice Maria Arzuffi, da quest’anno nel team Valcar, va verso gli Assoluti per difendere il tricolore.

Da Castagneto Carducci a Nove Mesto: Maria Giulia Confalonieri, atleta di Seregno, terminato il primo raduno con il team Ceratizit-WNT Pro Cycling è stata convocata allo stage di tre giorni che il settore tecnico della Federciclismo ha organizzato in Slovenia programmato da Marco Villa, neo ct. azzurro della pista dal 28 al 30 dicembre. Complessivamente sono 17 gli azzurri convocati per questo primo stage: tra gli uomini ci sono, tra gli altri, Filippo Ganna e Elia Viviani; tra le donne con la Confalonieri l’iridata su strada Elisa Balsamo.

“Tutti vaccinati e tamponati” ha spiegato Maria Giulia. Per l’atleta di Seregno si tratta di un gradito ritorno nel gruppo delle azzurre. Il programma degli allenamenti in Slovenia è stato stabilito dal Ct.Villa.

“I due principali allenamenti saranno mercoledì e giovedì dalle 10 alle 15. Prevedo richiami di forza e potenza per fare partenze da fermo. Uomini e donne si alleneranno insieme”.

Dalla pista alle gare di ciclocross, disciplina nella quale gareggia da professionista Alice Maria Arzuffi, da quest’anno tesserata al Team FAS-Airport Services-Valcar. L’atleta di Seregno, cugina della Confalonieri, dopo il settimo posto conquistato a Vermiglio, nel Trentino, in una gara di Coppa del Mondo di ciclocross interamente disputata su un percorso innevato e vinta dalla fuoriclasse olandese Marianne Vos, è volata in Belgio. Domenica ha gareggiato nella 12^ prova di Coppa del Mondo a Pedermonde finendo la gara al 22mo posto a causa di alcuni contrattempi; lunedì a Heusden-Zolder ha corso in una prova del Superprestige finendo in 14ma posizione in una gara dove erano presenti oltre un centinaio di atlete (ben 95 sono finite alle spalle della Arzuffi). Entrambe le gare disputate nel Limburgo, in Belgio, sono state vinte dall’iridata Lucinda Brand. Prossimo impegno di Alice Maria Arzuffi i campionati italiani assoluti in programma il 9 gennaio a Variano (Friuli Venezia Giulia) per difendere il titolo vinto a Lecce.

