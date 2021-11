Ciclismo, Giacomo Nizzolo vuole un “treno” per le volate. «Obiettivi? la maglia ciclamino al Giro. E c’è il Mondiale....» Il ciclista professionista di Muggiò, Giacomo Nizzolo, prepara la nuova stagione. Con i dirigenti della sua squadra sta studiando la composizione migliore del treno per vincere le volate. E fissa anche gli obiettivi: maglia ciclamino al Giro d’Italia e il Mondiale 2022.

Già finite le vacanze per Giacomo Nizzolo. Il corridore professionista di Muggiò, prima di iniziare la preparazione per la prossima stagione, è stato festeggiato durante un incontro che si è svolto a Bresso, promosso dal Giacomo Nizzolo Fans Club. A fare gli onori di casa è stato lo zio Paolo, presidente onorario del Club, sempre presente a tutte le corse ciclistiche a supportare il campione. La festa è stata l’occasione per ripercorrere i più grandi successi della carriera di Nizzolo passando inevitabilmente da quelli più prestigiosi come la conquista di due maglie tricolore e quella nel campionato europeo.

Nizzolo (è nato il 30 gennaio 1989) di recente ha firmato un contratto biennale con la Israel Start-Up Nation compagine israeliana, iscritta al World Tour, lasciando dopo tre anni la sudafricana Qhubeka. Giacomo, con i dirigenti del nuovo club, sta lavorando per preparare un gruppetto di corridori che possa aiutarlo soprattutto nelle volate. «Dei programmi parleremo in Israele, nel primo ritiro dal 5 al 13 dicembre. Ma siccome l’idea è di andare al Giro o al Tour con il mio gruppo il “cosiddetto treno”, bisognerà vedere anche quali saranno i piani degli uomini di classifica della squadra per non pestarci i piedi. La stagione delle corse inizierà a fine gennaio con alcune gare a Maiorca, poi alla Volta Ciclistica Valenciana, quindi vedremo se andare negli Emirati Arabi per l’Uae Tour. Il grande obbiettivo è vestire la maglia ciclamino al Giro d’Italia e poi si vedrà, ma lo ammetto: c’è un Mondiale che mi piace parecchio». Che si correrà a Wollongong, città costiera dell’Australia sud-orientale situata nello Stato del Nuovo Galles del Sud. Un circuito, a detta degli esperti, che pare favorevole ai velocisti.

