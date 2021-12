Christmas Run a Monza: domenica 19 al Parco per l’associazione Silvia Tremolada Debutta a Monza la Christmas Run, L’appuntamento è per domenica 19 dicembre nel parco di Monza, organizzano Gamber de Cuncuress in collaborazione con Social Time Onlus e il Salto Asd. Ricavato per la Silvia Tremolada,

Debutta a Monza la Christmas Run, manifestazione non competitiva a scopo benefico. L’appuntamento è per domenica 19 dicembre nel parco di Monza, organizzano Gamber de Cuncuress in collaborazione con Social Time Onlus e il Salto Asd.

Il ritrovo è alla Cascina San Fedele alle 9.30 con partenza per due percorsi: 10 e 5 chilometri ad andatura libera. La quota di partecipazione è 7 euro per la 5 km e 10 euro per la 10 km. L’iscrizione comprende pettorale, gadget natalizio, ristoro finale, copertura assicurativa e assistenza sanitaria. Premiazione per i primi tre uomini e donne di entrambe le distanze.

La raccolta fondi sarà poi devoluta all’Associazione Silvia Tremolada, che promuove lo sport a persone con disabilità fisica e cognitiva, oltre a numerose altre attività di inclusione e integrazione.

Al village, attivo per tutto il weekend, Babbo Natale in persona riceverà le letterine da tutti i bambini con premi a estrazione. Una mostra di presepi alla fine premierà il più bello.

Iscrizioni sul sito www.socialtimeonlus.it oppure al negozio Affari e Sport di Villasanta e Lecco o al village il 18 dicembre dalle 9 alle 18 e il 19 dicembre dalle 7.30 alle 9.

