Cancro Primo Aiuto premia la campionessa di sci Marta Bassino Un premio della onlus brianzola Cancro Primo Aiuto per la campionessa del mondo di sci Marta Bassino: «Grazie per avere promosso la nostra associazione».

Cancro Primo Aiuto, la onlus nata in Brianza nel 1995 in memoria del senatore Walter Fontana, ha premiato la sciatrice Marta Bassino per la sua straordinaria stagione che l’ha portata a conquistare la Coppa del Mondo di slalom gigante e la medaglia d’oro nello slalom parallelo ai Campionati del Mondo di Cortina e per il suo ruolo di testimonial dell’associazione.

La premiazione della campionessa piemontese si è svolta due giorni fa a Livigno al termine della gara valida per i Campionati Italiani di slalom gigante, vinta proprio dalla Bassino davanti a Federica Brignone. L’ amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto, Flavio Ferrari, la consigliera della onlus Barbara Zulian, il sottosegretario ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e Omar Galli, team manager di Oltre Cpa, il braccio operativo della onlus nel settore sportivo, hanno donato alla sciatrice nata a Cuneo uno scooter e un monopattino insieme a una targa.

«Marta è una persona speciale - ha sottolineato Ferrari - oltre ad essere una fortissima atleta. Le siamo grati perché attraverso le sue vittorie ha permesso alla nostra associazione di avere maggiore visibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA