Campionati italiani Gran fondo e gara di Coppa Italia per Master e Amatori: Seregno e Lissone sugli scudi Sci di fondo: Camosci e Team Brianza protagonisti nelle ultime gare: ecco i risultati degli atleti brianzoli impegnati nelle competizioni

Nei Campionati italiani granfondo in TC per Master e Amatori e in una gara di Coppa Italia importanti risultati sono stati conquistati dai fondisti tesserati al Gs.I Camosci Seregno e al Team Brianza di Lissone.

La campionessa Laura Colnaghi Calissoni

Innanzitutto a Viote di Monte Bondone, l’inossidabile Laura Colnaghi Calissoni (Gs.I Camosci - Seregno) ha vinto l’ennesimo titolo italiano nella categoria Master 4 nella gara disputata in tecnica classica sulla distanza di 15 km e con il crono di 1h04’51”. In campo maschile, nella gara sui 30 km, Paolo Ricca, altro fondista de I Camosci, si è classificato al sesto posto nei Master 3 (crono: 1h52’37”9). Sulla pista “Viote” si è disputata anche una tappa della “Coppa Italia”, riservata ad atleti non appartenenti a Corpi Militari tra i concorrenti erano presenti tre atleti del Team Brianza.

Nella gara di 15 km in pattinato con partenza in linea, grande prestazione della lissonese Valeria Pagani (Team Brianza) cha fermando i cronometri a 53’21”7 si è posizionata al terzo posto nella categoria Amatori femminile preceduta soltanto dall’altoatesina Kuen Julia del Team Futura Whait Fox, atleta di indiscusso valore tecnico che, prima di gareggiare in Coppa Italia, alla Val Casies gara internazionale di 42 km aveva concluso al terzo posto, e dall’altoatesina Michaela Patscheider del Team Under Up di Bergamo. Nella gara maschile disputata sulla distanza dei 30 km, Andrea Arosio (crono 1h39’50”11) e Marco Forzatti (1h40’46”), entrambi tesserati al Team Brianza di Lissone, hanno concluso all’11mo posto, rispettivamente, nelle categorie Master 1 e Master 2. “Sono contento che Valeria abbia disputato una buona prova e sia salita sul podio. – commenta Carlo Salvioni, presidente del Team Brianza – Meritava questa soddisfazione, in quanto si allena con grande determinazione ma soprattutto perché si mette sempre a disposizione dei nostri giovanissimi che si avvicinano allo sci nordico. Alla fine, era anche soddisfatta dei buoni materiali che la società ha messo a sua disposizione, lei doveva fare solo quello che sa fare: sciare bene e in scioltezza. Il suo risultato vale più di qualsiasi commento”.

Lo scorso fine settimana fari puntati anche ai Campionati Regionali Alpi Centrali per atleti delle categorie Allievi (anni 2006/7) e Ragazzi (anni 2008/9) disputati a Isolaccia Valdidentro (Valtellina). Le giovani promesse dello sci fondo delle Alpi Centrali che, oltre alle province lombarde, comprendono anche le province di Novara – Verbania/Cusio/Ossola e Piacenza, si sono date appuntamento per una gara valida anche per selezionare i migliori da ammettere ai Campionati Italiani di categoria in programma a Cogne dall’11 al 13 marzo.

Il sorriso di Lucia Broggini

Tra le partecipanti nella categoria ragazze anche l’atleta del Gs.I Camosci, Lucia Broggini che dopo gli eccellenti risultati conquistati in diverse gare, si è classificata all’11mo posto nella prova in linea a tecnica libera e al 14mo in quella a tecnica classica con partenze in ordine cronologico. Con questi piazzamenti Lucia ha staccato il pass per i Campionati Italiani. “La prova della Broggini vale il doppio sia perché è al suo primo anno di categoria, e a quell’età un anno conta molto, sia perché è la prima “cittadina” o meglio non valligiana in quanto in queste gare è stata preceduta solamente da atlete bergamasche, della Valtellina e della Val d’Ossola. – spiega Pino Tagliabue presidente del Gs.I Camosci - Per lei che abita a Vedano al Lambro un risultato che premia tutte le fatiche fatte nei fine settimana per andare a sciare accompagnata da mamma Marta, papà Pietro e le sorelline Emma ed Alice. Soddisfazione anche per tutto il nostro Gruppo sportivo in quanto l’ultima atleta che era riuscita partecipare ai Campionati Italiani era stata Alice Grossi nel 2004”.

