Calcio, si scalda il clima per Monza-Como: prevendita a quota 3.500 I tifosi danno appuntamento al Monzello sabato mattina alle 11 per caricare il Monza in vista della sfida domenicale col Como. Si gioca alle 15 (diretta live sul CittadinoMB), biglietteria aperta allo stadio. In prevendita venduti 3.500 tagliandi.

I tifosi danno appuntamento al Monzello sabato mattina alle 11 per caricare il Monza in vista della sfida domenicale col Como: “Per vincere assieme, noi sulle gradinate e voi in campo!”, dicono. Si scalda l’attesa per il derby Monza-Como in programma allo stadio Brianteo alle 15, inizialmente programmata per le 17.30 e anticipata per provvedimento del Prefetto.

È una grande classica, una sfida dalla rivalità storica, confermata dai dati in prevendita: i 500 biglietti del settore ospiti sono già tutti esauriti. La prevendita settimanale ha fatto salire l’asticella a 3.500 biglietti già venduti.

Da venerdì biglietteria aperta anche allo stadio (fino alle 20). Così come sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10.

Domenica l’aggiornamento della partita in diretta nel Live del CittadinoMB.

