Calcio, serie D sospesa per due turni: le partite riprenderanno il 23 gennaio Calendarizzato il programma gare previsto per il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti

Il dipartimento Interregionale, mercoledì 5 gennaio a tarda sera, ha comunicato il rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio prossimi, disponendo la ripresa del campionato di serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

Nel girone B, che riguarda le società brianzole, le partita rinviate e da recuperare sono ben otto. La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero. Nel frattempo le squadre, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei protocolli Figc.

I quattro sodalizi della zona, protagonisti nel girone B, quello dei cinque a 20 squadre sui nove in cui sono state divise le 172 compagini nazionali: City Nova, Leon Monza Brianza, Folgore Caratese e Vis Nova Giussano, dopo le festività hanno ripreso gli allenamenti con molta prudenza facendo ogni volta svolgere tamponi rapidi ai loro atleti, ma al loro interno chi più chi meno ha dei positivi. Intanto le quattro brianzole, in attesa di scendere in campo per l’ultima giornata del girone d’andata e il decisivo girone di ritorno, hanno provveduto a consolidare la rosa con nuovi arrivi.

In casa della capolista City Nova, l’unica novità è il difensore centrale Nicola Lancini, classe 1994, prelevato dalla Casatese. I giallo-verdi devono recuperare due gare con avversari Folgore Caratese e Real Calepina. Anche la matricola Leon non è rimasta a guardare, perché come ha detto il ds.Marco Sala “siamo arrivati alla sosta delle festività natalizie alquanto stanchi, anche se soddisfatti dei punti conquistati e abbiamo bisogno di consolidare con giocatori di esperienza alcuni repati”. A disposizione di mister Alberto Motta sono stati aggiunti due difensori centrali: Marco Rondelli (1994) proveniente dal Villa Valle con trascorsi a Legnano, Scanzorosciate, Pontisola, Folgore Caratese e Milano City e Leonardo Caferri (2002), prelevato dalla Tritium ma di proprietà della Giana di Gorgonzola. I bianco-azzurri della Folgore Caratese che puntano ai quartieri alti della classifica, “ dopo qualche passo falso nel corso del girone d’andata per via del cambio di panchina da Commisso a Longo- come ha spiegato il ds Giovanni Capobianco- abbiamo cercato di consolidarci con tre nuovi innesti”. Il centrocampista Alessio Bianchi(2000) proveniente dall’Aglianese, cresciuto nelle giovanili del Milan, quindi Lazio squadra Primavera e una presenza in prima squadra e convocazione nella nazionale “under 15”, quindi Abel Gigli (1990) difensore, un ritorno in casa lambraiola, dopo due anni trascorsi a Fano e Rimini e da ultimo il portiere Davide Perelli (1996) con esperienza a Padova. Gli acquisti, si fa per dire, del Vis Nova Giussano, come ha detto l’allenatore Marco Caddeo “ sono il recupero degli infortunati che non abbiamo potuto schierare nelle ultime cinque giornate per infortunio come Federico Frigerio, Gabriele Gambazza, Nicola Proserpio, Marco Tranquillini, ma spero e mi auguro anche nell’arrivo di un centrocampista con caratteristiche di rottura più che offensive”.

Paolo Volonterio

© RIPRODUZIONE RISERVATA