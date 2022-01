Calcio Serie D: inizia il girone di ritorno, un punto in tre partite per le brianzole Via al girone di ritorno del campionato di calcio di Serie D: Vis Nova sconfitto a Breno, il Leon Monza e Brianza a Castellanza, la Folgore Caratese pareggia a Olginate.

Chiude in negativo per le compagini brianzole la prima giornata di ritorno del campionato di serie D, girone B. Folgore Caratese, Leon Monza e Vis Nova Giussano, tutte e tre impegnate in trasferta, hanno riportato un pareggio e due sconfitte. L’unica ad uscire dal rettangolo di gioco coi tre punti la capolista City Nova che ha superato per 3-1 in Villa Valle, portando ad otto i punti di vantaggio su Arconatese e Desenzano Calvina, quest’ultima non scesa in campo contro il Caravaggio per positività di alcuni giocatori. Una giornata caratterizzata dai penalty che hanno influito sul risultato finale.

Niente da fare per il Vis Nova nella trasferta di Breno superato con lo stesso punteggio dell’andata 2-1. Nei quattro precedenti incontri fra le due compagini, i camuni hanno vinto per tre volto per 2-1 e un pareggio 0-0, quando alla guida delle lucertole c’era Agostino Mastrolonardo. Il match è stato deciso al 26’ della ripresa da un rigore trasformato da Mauri, autore di una doppietta. Nel primo tempo, al 22’ Manti di testa, su azione da calcio d’angolo, ha riportato il risultato sull’1-1. Al 3’ della ripresa per un fallo di Meggiarin i granata bresciani hanno ottenuto un calcio di rigore che Mondini ha sbagliato. E sempre per un penalty molto discutibile il Breno ha segnato il goal partita con Mauri, a seguito di un venialissimo fallo commesso da Galbiati sulla linea bianca dell’area di rigore, su azione di disimpegno da calcio d’angolo. Nelle fila del Vis Nova, assenti per infortunio Stefano Molteni e Beretta, per positività Cazzaniga e Valtulina. «Una partita equilibrata che era da divisione dei punti - ha commentato il ds. Marino Fumagalli - e una volta di più paghiamo a caro prezzo errori di inesperienza. Alla squadra è mancata quell’indispensabile furbizia che permette di difendere il punto e poi la determinazione e la volontà di andare a recuperare lo svantaggio».

Terza sconfitta consecutiva, stavolta per doppio rigore, per il Leon Monza Brianza (2-1) a Castellanza. I brianzoli hanno pagato a caro prezzi due decisioni arbitrali discutibili. A segno Chessa su rigore al 37’ del pt e 16’ st, mentre gli arancio neri hanno riequilibrato le sorti con Bonseri al 38’ del pt. Sul 2-1 i ragazzi di Motta hanno spinto sull’acceleratore creando anche qualche buona occasione, ma i milanesi si sono arroccati a difendere il risultato.

È finita in parità il derby fra Brianza Olginatese e Folgore Caratese 2-2. I lambraioli hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio con un gol di Troiano 45’ pt. All’inizio della ripresa i bianconeri lecchesi hanno pareggiato al 10’ con Duguet e subito dopo si sono portati n vantaggio con Momentè all’11’. I brianzoli hanno raggiunto il pareggio con Gomez Varaz al 34’. Tentativi su entrambi i fronti di supearsi, ma alla fine era divisione dei punti.

La capolista City Nova s’è fatta un sol boccone del Villa Valle 3-1. I bergamaschi erano alla prima partita dell’anno nuovo in quanto hanno due partita da recuperare con Breno e Legnano. I giallo-verdi padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 con reti firmate da Barzotti 32’ e Qeros 35’, hanno triplicato al 21’ della ripresa con Cogliati. Il gol della bandiera dei bergamaschi è di Florian al 23’.

Il girone B di serie D, tornerà in campo per la seconda giornata di ritorno mercoledì 2 febbraio. Sui campi di casa il Vis Nova riceverà la Castellanzese, lanciata a metà classifica. Il Leon Monza se la vedrà con il forte Brusaporto che naviga nelle prime posizione di classifica, i lambraioli della Folgore Caratese ospiteranno il Legnano, in un derby che ha precedenti assai lontani. Infine il Sangiuliano City Nova affronterà la trasferta di Sona.

