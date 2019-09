Calcio, serie D: gol in mischia e il Seregno viaggia a punteggio pieno - VIDEO VIDEO - Seregno a punteggio pieno nel girone B della serie D: gli azzurri hanno superato il NibionnOggiono grazie a un gol in mischia. Mercoledì 11 settembre al Ferruccio infrasettimanale con l’Arconatese.

Un gol in mischia di Stefano Bonaiti, seguito a un calcio di rigore parato da Antonio Vinci a Giovanni La Camera, ha permesso al Seregno di continuare la sua corsa a punteggio pieno nel girone B del campionato di serie D. A Verano Brianza, campo scelto dai lecchesi, costretti a fare a meno dell’indisponibile stadio di Oggiono, gli azzurri hanno offerto una prestazione sottotono soprattutto nel primo tempo, in cui il loro unico squillo l’ha firmato al 29’ Adriano Marzeglia, che di testa ha impegnato Antonio Vinci.

Sul fronte opposto, il protagonista dell’ultimo quarto d’ora prima dell’intervallo è stato l’ex Mattia Iori, bravo in particolare al 39’, quando dopo una bella serpentina ha calciato a lato. Nella seconda frazione gli ospiti sono saliti di tono, anche grazie agli ingressi sul terreno di gioco di Giovanni La Camera, Vlatko Blazevic e Stefano Bonaiti, ma i loro tentativi sono stati vani fino quasi allo scadere, quando un tocco di mano di Gabriele Gambazza ha spinto l’arbitro Francesco Lipizer di Verona a decretare una massima punizione.

Dal dischetto Giovanni La Camera è stato ipnotizzato da Antonio Vinci, che però nulla ha potuto sul successivo tapin di Stefano Bonaiti, favorito da una carambola. Mercoledì 11 settembre, alle 20,30, il Seregno è atteso al Ferruccio nel primo infrasettimanale dall’Arconatese.

NibionnOggiono-Seregno 0-1

Marcatore: 44’ st Bonaiti (S).

NibionnOggiono: Vinci; Panzeri (45’ st Lanini), Perego, Pirola, Gambazza; Castria (9’ st Bonfanti), Losa, Arrigoni (32’ st Basanisi), Iori; Isella, Citterio (9’ st Giuliano). A disp.: Fumagalli, L. Redaelli, Lazzoni, M. Redaelli e Loizzo. All.: Commisso.

Seregno: Lupu; Tomas, Borghese, Gregov (35’ st Nenadovic); Valsecchi, Marini (48’ st Ferrari), Gazo (25’ st Bonaiti), Fortunato (6’ st La Camera), Zoia; Marzeglia, Bertani (23’ st Blazevic). A disp.: Galimberti, Luoni, Tocci e Clerici. All.: Balestri.

Arbitro: Lipizer di Verona.

Note: ammoniti Borghese (S) e Panzeri (N) per gioco falloso, La Camera (S) per proteste, Nenadovic (S) per comportamento non regolamentare e Bonaiti (S) per fallo di mano volontario. Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

