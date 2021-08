Calcio, serie C: Triestina-Seregno finisce 0-0, partita nervosa con due espulsi È finita 0-0 la partita di esordio del Seregno impegnato a Trieste contro la Triestina.

Dopo cinque minuti di recupero, si è conclusa la battaglia dello stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Triestina e Seregno chiudono la partita di esordio del campionato 2021/2022 di serie C con uno 0-0 figlio di una partita combattuta, nervosa, con ammonizioni, espulsioni ed episodi dubbi in area di rigore. Le due squadre hanno concluso la partita in dieci uomini: i giuliani hanno perso De Luca al 71° per rosso diretto a causa di un fallaccio su Jimenez. All’87° parità numerica: l’arbitro espelle il seregnese Cocco per doppia ammonizione.

La formazione del Serengo che ha esordito in serie C: da segnalare la maglia con la scritta “Vacciniamoci”

Gli azzurri recriminano perché si vedono annullare una rete a Scognamiglio, su punizione di Vitale, a causa della posizione di fuorigioco segnalata nei confronti dell’attaccante al 29° e i padroni di casa colgono una traversa al 45° con un colpo di testa di De Luca. Nel secondo tempo, una volta rimasto in dieci uomini, Bucchi, allenatore dei Giuliani, passa al 4-4-1 e proprio in inferiorità numerica la Triestina si costruisce la migliore palla gol, con Petrella che sfiora il vantaggio con un bel tiro a giro terminato di poco fuori misura.

