Calcio serie C: Renate espugna il Ferruccio e vince il derby brianzolo

È il Renate ad aggiudicarsi il derby di andata contro il Seregno nel campionato di serie C 2021-22: allo stadio Ferruccio i ragazzi di Cevoli hanno sconfitto l’undici di casa con una rete di Maistrello al 21’ del primo tempo. Il Seregno ha avuto un’occasione per riportare la partita in parità al 3’ del secondo tempo, ma Cernigoi non ha centrato la porta.

Nel Gruppo A guidato da Padova e Pro Vercelli con 12 punti, dopo la quarta giornata, Renate si trova al settimo posto della classifica mentre Seregno si trova al 18esimo di venti con un solo risultato positivo, un pareggio.

