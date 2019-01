Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Diego Marturano)

Calcio Renate Monza portiere Enrico Guarna in conferenza stampa (Foto by Diego Marturano)

Calcio, serie C: pareggio polare tra Renate e Monza, Guarna decisivo - FOTO FOTO - Finisce 0 a 0 al Città di Meda il derby della Brianza tra Renate e Monza. Una serata fredda, con temperatura sottozero che di certo non ha aiutato. Guarna decisivo per i biancorossi.

Finisce 0 a 0 al Città di Meda il derby della Brianza tra Renate e Monza. Una serata fredda, con temperatura sottozero che di certo non ha aiutato le squadre. Protagonista il portiere del Monza Enrico Guarna, impegnato più volte dalle pantere, bravo a opporsi al vantaggio dei padroni di casa e a parare un rigore assegnato in apertura di ripresa e tirato da Gomez. Decisivo anche su Spagnoli davanti alla porta a un quarto d’ora dalla fine.

Nel finale mister Brocchi ha giocato le carte Reginaldo e Chiricò per provare a dare vivacità, ma il brivido è arrivato nei minuti di recupero da Bearzotti: un tiro da fuori, ultima occasione della partita, finito a fil di palo.

GUARDA LE FOTO DI RENATE-MONZA

Per il Monza in campo dal primo minuto Marco Fossati, vice di D’Errico. In tribuna Adriano Galliani e Bobo Vieri.

Renate-Monza 0-0

Renate: Cincilla, Priola, Pavan, Simonetti, Gomez (dal 24 st Dessena), Piscopo (dal 31 st Pattarello), Saporetti, Vannucci, Spagnoli, Rossetti, Guglielmotti. All. Diana. Ne: Romagnoli, Caverzasi, Doninelli, Anghilleri, De Sena, Venitucci, Rada, Caccin, Finocchio, Li Gotti

Monza: Guarna, Fossati (dal 13 st Armellino), Brighenti (dal 32 st Reginaldo), D’Errico, Marconi, Palazzi, Scaglia, Bearzotti, Tentardini (dal 32 st Anastasio), Marchi, Iocolano (dal 13 st Chiricò). All. Brocchi. Ne: Sommariva, Galli, Palesi, Lora, Tomaselli, Negro, Adorni, Ceccarelli

Arbitro: Giordano di Novara

Note: Serata gelida, campo condizionato dal freddo, angoli 2-5, recupero 0’+ 3’

Calcio, Monza: Guarna contro Virtus Vecomp Verona calcio

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA