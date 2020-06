Calcio, serie C: Monza torna in B, il Renate va ai playoff Il consiglio federale di lunedì 8 giugno ha confermato le promozioni in serie B di Monza, Vicenza e Reggina. Ma ha anche deciso che la C riparte con i playoff dove ci sarà il Renate.

Ha deciso anche che la C riparte con playoff e playout, mentre l’ultima di ogni girone è retrocessa in Serie D.

Il girone A era stato dominato dal Monza: 61 punti in 27 giornate, 18 vittorie e solo 2 sconfitte. Primo con +16 punti sulla Carrarese seconda in classifica e + 18 sul Renate, che quindi sarà ai playoff e la seconda brianzola in corsa per un posto tra i cadetti.

