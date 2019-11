Il Monza pronto per la sfida con la Pistoiese (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio Serie C: la diretta di Pistoiese-Monza, l’assedio dei biancorossi Trasferta per i biancorossi nella 15esima giornata del campionato di Serie C di Calcio: il Monza in Toscana per la sfida con la Pistoiese. La diretta online dalle 15.

Il Monza di mister Brocchi in trasferta in Toscana domenica 17 novembre per la sfida con la Pistoiese: è la 15esima giornata del girone A del campionato di calcio di Serie C. I biancorossi arrivano allo stadio Melani da capolista contro una squadra a metà classifica (decimo posto, 19 punti) ma in striscia positiva, con 9 punti raccolti sui 15 possibili negli ultimi match. Il Monza si presenta con 33 punti, dieci partite vinte, tre pareggi e una sconfitta. Uno dei pareggi è l’ultima giornata giocata, finita sabato 9 novembre 2-2 con la Carrarese al Brianteo.

20’ Pancaro capisce che così non può durare molto e convince i suoi ad alzarsi quel minimo necessario a smettere di soffrire così tanto.

20’ Venti minuti di assedio completo del Monza. Anche se i brianzoli hanno quasi sempre dominato il gioco in questo campionato e le altre squadre hanno sempre atteso molto basse, oggi la Pistoiese si sta superando con undici uomini dietro la palla e negli ultimi 35 metri.

19’ Ancora Monza, dopo il corner i biancorossi fanno girare palla sino alla sponda di Scaglia per Gliozzi che alza troppo la conclusione contrastato a breve distanza dalla porta.

18’ Pisseri ancora lui, grande salvataggio su D’Errico che si incunea al limite e va con il destro a tutta gamba a battuta quasi sicura. Il portiere ex Catania è di nuovo strepitoso.

15’ PALOOOOOOOOOOOO per il Monza. Punizione sul centrodestra dal limite per il Monza. Ci va Lepore, prende la mira e colpisce la barriera, ma il pallone gli ritorna sui piedi e spara un altro destro che questa volta è anche fin troppo preciso, tanto che colpisce il palo. Poi Pisseri salva sulla riga da terra sulla ribattuta di Gliozzi.

11’ primo angolo per il Monza, sempre su iniziativa di Lepore. Sulla battuta vola in presa il portiere dei toscani.

6’ prima conclusione della partita. Gliozzi tiene una buona palla sulla destra, tanto per cambiare, poi sui rimpalli si libera Iocolano in area per il destro tenuto a terra dal portiere.

5’ ancora sulla destra il Monza continua a costruire con Lepore, arrivano cross in successione ma per ora la difesa arancione, che si è abbassata molto dentro l’area, riesce a respingere.

3’ lavorano sulla destra Lepore, D’Errico e Iocolano ma Pisseri esce facile in presa.

00’ Partiti: attacca subito il Monza che schiera Gliozzi e Marchi in attacco. Panchina per Finotto e Brighenti per nulla brillanti nell’ultimo periodo.

Prima dell’incontro minuto di silenzio per la scomparsa della moglie del preparatore dei portieri della Pistoiese, Enzo Biato.

PISTOIESE-MONZA 0-0

PISTOIESE (3-5-2): Pisseri; Dametto, Camilleri, Terigi; Ferrarini, Spinozzi, Bordin, Cerretelli, Tempesti; Gucci, Valiani All. Pancaro (Salvalaggio, Mazzarani, Tartaglione, Morachioli, Spadoni, Sonnini, Viti, Luka, Vitiello, Cappellini, Cappelluzzo)

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Marconi, Sampirisi; Armellino, Fossati, D’Errico; Iocolano; Gliozzi, Marchi All. Brocchi (Sommariva, Del Frate, Anastasio, Galli, Chiricò, Brighenti, Finotto, Mosti, Palazzi, Negro, Rigoni, Franco)

