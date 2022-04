Calcio Serie C: il Seregno intasca un punto con la Giana, domenica arriva Trento Un punto in trasferta per il Seregno nel campionato di Serie C nell’esordio in panchina di Maurizio Lanzaro. Domenica 10 aprile Trento al Ferruccio per la terz’ultima giornata di campionato.

La prima partita conclusa con la porta inviolata, dopo oltre due mesi, è la nota maggiormente positiva dell’esordio sulla panchina del Seregno di Maurizio Lanzaro, che a Gorgonzola, in uno scontro diretto fondamentale con la Giana Erminio, ha conquistato uno 0-0 prezioso più in chiave playout che per la corsa alla salvezza.

La divisione della posta, maturata al termine di un match tutt’altro che bello, con pochissime azioni significative, ha consentito agli azzurri di salire a quota 31 punti in classifica, con 4 lunghezze di vantaggio sul Legnago Salus, ultimo, che oggi sarebbe condannato alla retrocessione diretta in serie D, ma non di accorciare sulla quindicesima posizione, la prima che garantirà la permanenza nella categoria senza gli spareggi, che continua ad essere lontana 6 punti, un margine probabilmente irrecuperabile a 3 turni dalla conclusione della regular season.

Negli spogliatoi, Lanzaro ha lasciato la parola al viceallenatore Roberto Cau, che ha sottolineato che «il pareggio è meglio di una sconfitta. Siamo venuti qui determinati, dopo aver lavorato bene in settimana con il mister. Avremmo dovuto fare qualcosa in più davanti. Il rammarico è di non aver realizzato gol. Speriamo di fare una grande partita domenica contro il Trento. Noi entriamo in campo sempre per prendere i 3 punti. Molte volte non ci siamo riusciti, magari anche per un po’ di sfortuna. Ma dobbiamo essere ottimisti». Nella prossima giornata, Andrea Cocco e compagni affronteranno al Ferruccio domenica 10 aprile, alle 17.30, il Trento.

