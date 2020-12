Calcio serie B: Mario Balotelli al Monza fino a giugno 2021 L’attaccante 30enne sbarca al Monza di Galliani e Berlusconi: contratto fino a giugno 2021. Da lunedì visite mediche e poi allenamenti a Monzello.

Fino a pochi giorni fa sembrava un no deciso da parte della proprietà, e invece, ora, sembrerebbe sì: Mario Balotelli in Italia per giocare con il Monza di Galliani e Berlusconi. I canali sportivi danno con certezza l’arrivo dell’attaccante italiano con un contratto stagionale fino a giugno 2021, con visite mediche fissate nei prossimi giorni: la società biancorossa, in giornata, ha confermato. Classe 1990, cresciuto nel Lumezzane, ha giocato nel Manchester city, nell’Inter, nel Milan, nel Liverpool, nel Nizza, nell’Olympique Marsiglia e nel Brescia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA