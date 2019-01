Calcio, che colpi di mercato per il Monza: presi Brighenti, Chiricò, Fossati, Marconi e Bearzotti Primi colpi di mercato per il Monza di mister Brocchi. Sono stati ufficializzati, infatti, innesti di grande qualità come gli attaccanti Andrea Brighenti e Cosimo Chiricò. Il primo è stato acquistato dalla Cremonese, il secondo arriva dal Lecce. I centrocampisti Fossati e Bearzotti arrivano dall’Hellas Verona. Il difensore Marconi sempre dalla Cremonese

La punta centrale Andrea Brighenti, nato a Bussolengo (Vr) il 2/12/1987, arriva dalla Cremonese a titolo definitivo, dove ha giocato nelle ultime 5 stagioni. In carriera ha vestito anche le maglie di Virtusvecomp, Pavia, Sambonifacese e Renate, collezionando 344 presenze in campo tra serie B e Serie C con 129 reti all’attivo. Il giocatore si è legato al Monza fino al 30/6/2021

Cosimo Chiricò è un attaccante esterno, nato a Mesagne (Br) il 5/10/91 e proviene dal Lecce a titolo definitivo. Anche per lui dei trascorsi di tutto rispetto: partendo dalle giovanili giallorosse ha poi giocato con Vigor Lamezia, Casarano, Virtus Lanciano, Latina, Ascoli, Prato, Foggia e Cesena. Quasi 250 presenze con 34 reti per l’esterno pugliese. Anche per Chiricò il contratto con il Club biancorosso è fino al 30/6/2021.

Il centrocampista Marco Fossati, che già negli ultimi tempi si stava allenando con lo staff monzese, è nativo proprio della nostra città (5/10/1992). Ha iniziato i suoi primi passi calcistici nel Milan, per poi giocare nel Latina (serie C), Ascoli (B), Bari (B), Perugia (B) e Cagliari (B), per poi passare all’Hellas Verona dove ha esordito nella massima serie. Quasi 250 presenze nei professionisti. Il giocatore arriva al Monza a titolo definitivo con un contratto fino al 30/6/2020.

Dello stesso reparto Enrico Bearzotti, nato a Palmanova (Ud) il 22/10/1996, che approda in biancorosso a titolo temporaneo. Nella prima parte di questa stagione al Cosenza (serie B), è partito dalle giovanili del Portogruaro per poi giocare con Pordenone, Padova (C), Arezzo (C) e Hellas Verona, dove ha collezionato alcune presenze in serie A. Quasi 80 presenze tra i prof. Arriva dal Club veneto con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Ivan Marconi, proveniente dalla Cremonese. Nato a Brescia il 25/10/1989, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Lumezzane per poi vestire le maglie delle compagini Primavera di Inter, Brescia e Sampdoria. A livello professionistico ha cominciato col Gubbio (serie C) per passare poi a Savona (C) e Cremonese, indossando la maglia grigiorossa in serie C e nella serie cadetta. Arriva a Monza a titolo definitivo con contratto fino al 30/6/2021.

Si preannuncia una finestra di mercato particolarmente intesa per la società biancorossa. Ci sarà praticamente un intero nuovo undici titolare a disposizione di mister Brocchi. Con ordine: Guarna in porta, difesa a quattro con Bearzotti (1996, uno che in passato ha giocato spesso più avanti ma in C può tranquillamente lavorare da esterno basso), Marconi e Scaglia da Cremonese e Cittadella come centrali e Masciangelo (Lugano, 1996) da esterno di sinistra, anche se per lui ci vorrà qualche giorno in più rispetto all’immediata apertura del mercato. Lora e Fossati che da tempo si allenano con la squadra saranno due titolari sicuri nel centrocampo a tre, al quale, a vederla ora, si aggiungerà D’Errico, unica vera conferma del vecchio Monza e pronto a diventare giocatore bandiera. Dietro le punte o da esterno nel 4-3-3, ci sarà Chiricò, dal Lecce, la variabile impazzita per infiammare il gioco. Davanti Brighenti, Marchi e il redivivo Reginaldo a giocarsi due posti.

Vanno liberati sette posti da senior e quattro sono già stati definiti: Riva, Caverzasi, Giorno e Jefferson sono al passo di addio. Sugli altri si stanno facendo le opportune valutazioni in base a caratteristiche e impiego futuro, specialmente nel reparto offensivo. Non è sicuro di rimanere nemmeno Iocolano, il primo acquisto della gestione Galliani-Berlusconi, al momento dato al 50% di permanenza in riva al Lambro dagli addetti ai lavori.

