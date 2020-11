Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio Diletta Leotta Prince Boateng in Villa Reale per Linea Diletta su Dazn

Calcio, Prince Boateng e Diletta Leotta alla Villa reale di Monza per l’intervista “unconventional” su Dazn La trasmissione “Linea Diletta” condotta da Diletta Leotta su Dazn riparte per la terza stagione dalla Villa Reale di Monza, mercoledì 25 novembre. Ospite il giocatore dell’Ac Monza Kevin Prince Boateng.

Primo appuntamento Monza e Kevin Prince Boateng. La trasmissione “Linea Diletta” condotta da Diletta Leotta su Dazn riparte per la terza stagione dalla Villa Reale di Monza, mercoledì 25 novembre. Ospite il giocatore dell’Ac Monza che si è raccontato nell’intervista “unconventional” che caratterizza il format. Una chiacchierata a tutto campo dal calcio alla lotta al razzismo, passando per il “moonwalk” di Michael Jackson.

Nell’intervista, il centrocampista 33enne ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua carriera calcistica in Germania, Inghilterra, Spagna e Italia, dove è tornato con un unico obiettivo: portare la squadra brianzola in Serie A. Senza filtri, ha parlato anche del rapporto con il fratello Jerome, a cui ora è molto legato, ma anche di quello con altre stelle del pallone come Cristiano Ronaldo, Messi e Ibrahimovic.

Calcio Diletta Leotta Prince Boateng in Villa Reale per Linea Diletta su Dazn

Poi i diritti civili e lotta al razzismo, un impegno per cui è diventato il primo calciatore a parlare all’ONU nel 2013. E non manca il racconto dell’episodio del 2013 quando durante un’amichevole a Busto Arsizio tra Milan e Pro Patria lasciò il campo, seguito poi da tutta la squadra, a causa di pesanti insulti da parte di alcuni tifosi. Una scelta che è diventata simbolo della lotta alla discriminazione razziale e che ha messo in luce l’importanza di essere uniti contro ogni forma di pregiudizio.

Non sono mancati il “pressure quiz”, che Boateng ha dovuto affrontare palleggiando, e l’interpretazione del moonwalk di Michael Jackson che inscenò durante i festeggiamenti dello scudetto del Milan del 2011.

La trasmissione è stata registrata la scorsa settimana, Diletta Leotta aveva festeggiato il ritorno della trasmissione in una cornice “reale” celebrando la visita a Monza su Instagram.

Calcio Ac Monza Diletta Leotta in Villa Reale in occasione di trasmissione Dazn con Boateng, storie Instagram

Calcio Ac Monza Diletta Leotta in Villa Reale in occasione di trasmissione Dazn con Boateng, storie Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA