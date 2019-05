Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

I festeggiamenti dopo il passaggio del turno con il Sudtirol (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, fase nazionale dei playoff di serie C: Monza con l’Imolese domenica al Brianteo Primo turno dei playoff nazionali: gara d’andata casalinga, il ritorno in trasferta mercoledì. Dopo Fermana e Sudtirol, i biancorossi di Brocchi alla sfida con l’Imolese per continuare a coltivare i sogni di serie B.

Giusto il tempo di metabolizzare l’euforia per il passaggio del turno, dopo il 3-3 del mercoledì sera con il Sudtirol, che il Monza è pronto per il primo turno della fase nazionale dei playoff. Si giocherà domenica con l’Imolese al Brianteo, ritorno mercoledì in trasferta. Questo ha detto il sorteggio del giovedì, che metterà di fronte anche Feralpisalò-Catanzaro, Potenza-Catania, Arezzo-Viterbese e Carrarese-Pisa.

