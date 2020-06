Monza: il merchandising per la promozione in serie B (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, Monza in serie B: è biancorosso mania e tutti cercano le mascherine È “biancorosso mania” a Monza per celebrare la promozione della squadra in serie B. Il merchandising anche nelle edicole. Ed è caccia alle mascherine protettive.

Dato il periodo, le più ricercate sono le mascherine protettive biancorosse come quelle sfoggiate da Adriano Galliani e dal sindaco Dario Allevi durante la conferenza stampa in municipio. Ma è “biancorosso mania” a Monza per celebrare la promozione della squadra in serie B.

I tifosi della Curva o i “tiepidi” che magari al Brianteo non ci sono mai andati sono oggi sullo stesso piano: con un accessorio con i colori della squadra arrivato anche tra gli scaffali delle edicole e in altri punti della città.

Le magliette celebrative “Monza in B” sono in vendita da questa settimana a 20 euro per iniziare nei punti vendita Iper in via della Guerrina (dove c’è il corner Ac Monza) e in via Sant’Andrea e da G di Giochi in corso Milano.

Le sciarpe ufficiali #laBèinBrianza costano 15 euro e si trovano a Monza ell’edicola di piazza Carducci, all’edicola Parco 80 in via Ramazzotti 22, la Bar Edicola Derby in via Ponchielli, all’Iper in via della Guerrina e all’Iper il Maestoso in via Sant’Andrea 21, da G di Giochi in corso Milano, da Portobello in via Mantegazza e da All Football in via Macciantelli a Nova Milanese.

Negli stessi punti vendita si può trovare anche la bandiera in edizione limitata “Monza in B”. Costa 15 euro.

Oltre alla linea dedicata alla promozione è disponibile anche il merchandising tradizionale con cappellini e sciarpe dei Bagai, le mug per la colazione e l’ombrellino che col tempo di questi giorni è anche utile.

