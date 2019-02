Calcio: Monza batte Pro Vercelli, l’1-0 vale i quarti di Coppa Italia - FOTO FOTO - Il Monza supera 1-0 la Pro Vercelli al Brianteo e approda ai quarti di finale di Coppa Italia di serie C. Prossima avversaria: l’Imolese che ha battuto la Carrarese.

Altro turno di Coppa Italia di categoria, altra vittoria 1-0 per il Monza e passaggio ai quarti di finale dove i biancorossi incontreranno l’Imolese vincente sulla Carrarese nell’altro ottavo. Pomeriggio di mercoledì di festa allo stadio Brianteo.

Le partite infrasettimanali continuano a essere utili a mister Cristian Brocchi per sperimentare moduli e dare minuti ai giocatori fino ad ora meno utilizzati in campionato. E così ovviamente in campo ci vanno i giovani (sette under nell’undici titolare), gli ultimi acquisti (il regista De Paola ed il centrale difensivo De Santis) insieme ai vari Negro, Lora, Ceccarelli e Reginaldo. Il giocatore brasiliano è stato sfortunato protagonista di un incidente domenica notte: la sua auto è finita fuori strada ma ne è uscito senza ferite e disponibile per la gara.

Monza subito in vantaggio, su calcio da fermo, con battuta diretta di Ceccarelli deviata sulla riga proprio da Reginaldo, peraltro un ex della partita. I ritmi bassi da amichevole infrasettimanale non hanno aiutato lo spettacolo da presentare ai tifosi (pochi) accorsi: il Monza ci ha provato con qualche imbucata per Tomaselli, la Pro Vercelli ha risposto. Nel finale, tempo anche per l’esordio di Matheus Paquetà, fratello del più noto Lucas, centrocampista del Milan: qualche minuto per tenere il risultato di 1-0 che vale il passaggio del turno.

In sala stampa i complimenti di mister Cristian Brocchi sono andati a tutti i giocatori scesi in campo («Un premio a Paquetà che si sta impegnando molto per inserirsi»). Poi testa già al prossimo impegno in campionato con la Triestina in trasferta. Prossima partita casalinga, l’infrasettimanale di martedì 12 febbraio alle 20.30 con il Vicenza (3-0 vicentino all’andata).

© RIPRODUZIONE RISERVATA