Calcio, l’Under 21 allo U-Power Stadium:

qualificazione agli Europei contro la Svezia Lo stadio monzese ospiterà gli Azzurrini il prossimo 12 ottobre. L’ultima uscita nella città di Teodolinda risale al 2000, quando la Nazionale Under 21 giocò contro l’Inghilterra, pareggiando 0-0 in una gara amichevole

Grande appuntamento di calcio internazionale all’U-Power Stadium di Monza il prossimo 12 ottobre alle 17.30. Lo stadio biancorosso è stato scelto come sede della sfida di qualificazione al prossimo Campionato Europeo Under 21 tra Italia e Svezia.

Gli azzurrini torneranno a giocare nella città brianzola 21 anni dopo l’unico precedente con l’Inghilterra (0-0 in amichevole nel novembre 2000).

