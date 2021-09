Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

calcio serie c seregno alberto mariani allenatore - foto Alessio Morgese-Luca Rossini/Seregno Calcio

Calcio: il Seregno saluta la Coppa Italia di Serie C, Trento passa ai rigori. Testa al derby col Renate Mercoledì sera a Salò, il Seregno ha perso col Trento ai rigori nel secondo turno eliminatorio della competizione valido per la qualificazione agli ottavi di finale.

È finita ai calci di rigore l’avventura del Seregno nella Coppa Italia di Serie C. Mercoledì sera a Salò, gli azzurri sono stati sconfitti dal Trento nel secondo turno eliminatorio della competizione valido per la qualificazione agli ottavi di finale: 3-1 il finale, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Il Trento trova l’AlbinoLeffe, che ha eliminato sempre ai rigori la Pro Vercelli (6-4).

Il Seregno non ha demeritato, ma non ha concretizzato le occasioni avute. Per il Trento una palla gol nei tempi supplementari (palo) prima della serata migliore dal dischetto. Decisivi gli errori D’Andrea, Cocco e Solcia.

Nei tempi supplementari il Seregno ha contato anche le tre espulsioni all’indirizzo del viceallenatore Cau, del preparatore atletico Lancioni e di Gemignani.

Prossimo appuntamento in campionato: domenica alle 17.30 c’è il derby di Serie C con il Renate.

