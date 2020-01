Calcio: il Monza sfida il Werder Brema nel ritiro di Maiorca Il giorno dell’Epifania biancorossi in campo contro il Werder Brema, che gioca in Bundesliga, in un’amichevole di allenamento nel ritiro invernale a Maiorca. Il campionato riparte il 12 gennaio a Novara.

Il Monza prova a sfidare la serie A, ma tedesca. Il giorno dell’Epifania la squadra di mister Brocchi giocherà un’amichevole contro il Werder Brema, squadra della Bundesliga tedesca che attualmente veleggia agli ultimi posti della classifica. La partita di allenamento è in agenda a Maiorca, dove entrambe le squdre si trovano in ritiro. Il match, a porte chiuse, è in programma al centro sportivo del RCD Mallorca alle 17.

I biancorossi si trovano in ritiro dal 2 gennaio, dopo la sosta natalizia, e proseguiranno fino al 9: torneranno in campo per il campionato di serie C a Novara, il 12 gennaio. Match chiave per proseguire in testa alla classifica il girone C: il Novara è quarto dopo Pontedera e Renate con 32 punti, il Monza guida con 46.

