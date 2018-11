Calcio: il Monza perde col Pordenone, il Brianteo si fa sentire Il Pordenone infligge al Monza la terza sconfitta in casa consecutiva: un gol per tempo per gli ospiti. Fischi dello stadio Brianteo. Amaro il debutto del portiere Guarna.

Il Pordenone infligge al Monza la terza sconfitta consecutiva in casa e lo stadio Brianteo fischia. Nella prima domenica davvero fredda, dal punto di vista atmosferico, i ramarri friulani hanno regolato i biancorossi di Brocchi con un gol per tempo: vantaggio di Candellone al 7’ solo davanti al portiere Guarna (amaro il debutto dell’ex Bari e Foggia), raddoppio di Magnaghi (entrato proprio per il compagno) all’84’ in contropiede. Tutto male per il Monza che ha faticato a rendersi pericoloso.

Al triplice fischio lo stadio, dalla tribuna, ha espresso tutto il suo malumore. Sono stati allora D’Errico, Giudici e Reginaldo ad andare verso la curva: dopo un breve confronto gli ultras hanno accompagnato l’uscita col coro “Siamo sempre con voi”.

Il Monza resta fermo con 15 punti a metà della classifica del girone B della serie C: sono il frutto di 4 vittorie (l’ultima il 28 ottobre a Fano, l’ultima in casa alla terza giornata col Renate sigillo del filotto che aveva inaugurato il campionato) e 3 pareggi.

