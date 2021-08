Calcio, il Monza debutta in Coppa Italia:

diretta su Italia 1 contro il Cittadella Dopo la sfida di prestigio contro la Juventus, per il Trofeo Berlusconi, arriva l’ufficialità della gara in diretta tv sulle reti Mediaset per il debutto in gare ufficiali. Il 14 agosto a Cittadella partita trasmessa live alle 18

Il Monza di Giovanni Stroppa esordirà ufficialmente sabato 14 agosto alle 18 a Cittadella, per il primo turno di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su un canale Mediaset, visto che la televisione di casa Berlusconi detiene i diritti per il torneo nazionale. Sarà su Italia1, proprio come accaduto con i bianconeri di Max Allegri, vernissage di tutt’altro spessore ma, a conti fatti, con meno in palio. La Coppa Italia rimane l’obiettivo secondario della stagione biancorossa, incentrata ovviamente sul tentativo di centrare la promozione sfuggita solamente nelle ultime battute della scorsa annata, con il terzo posto alle spalle di una Salernitana apparsa inferiore ma più convinta e l’eliminazione in semifinale playoff con un Cittadella apparso a sua volta inferiore ma più convinto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA