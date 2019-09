Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio serie C Monza Robur Siena al Brianteo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, il live blog di Monza-Robur Siena Monza di nuovo in campo mercoledì sera in casa allo stadio Brianteo con la Robur Siena. Si gioca alle 20.45.

Monza di nuovo in campo mercoledì sera in casa allo stadio Brianteo con la Robur Siena. È praticamente uno scontro diretto anche se i toscani, partiti con i favori del pronostico, inseguono già nella classifica di serie C. Si gioca alle 20.45.

(Foto by Fabrizio Radaelli)

7’ Ancora angolo per il Monza. È già il terzo, si risolve in mischia con un fischio dell’arbitro in favore del Siena

4’ Punizione da lontanissimo di Chiricò, bassa sul primo palo: Confente respinge un po’ affannosamente in angolo. Il Siena non ha ancora passato la metà campo.

1’ Monza subito avanti con Chiricò che guadagna un angolo, ma l’azione sfuma sulla ribattuta

Squadre in campo e Silvio Berlusconi in tribuna, come nelle ultime uscite.

Le formazioni.

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Franco; Armellino, Fossati, D’Errico; Chiricò; Finotto, Gliozzi. A disp.: Sommariva, Anastasio, Galli, Brighenti, Marconi, Mosti, Palazzi, Iocolano, Negro, Marchi, Di Munno, Sampirisi. All.: Brocchi

Siena (3-5-2): Confente; D’Ambrosio, Panizzi, Baroni; Oukhadda, Arrigoni, Gerli, Da Silva, Buschiazzo; Polidori, Cesarini. A disp.: Ferrari, Migliorelli, Guberti, Bentivoglio, Serrotti, Ortolini, Varga, Romagnoli, D’Auria, Vassallo, Guidone, Setola. All.: Dal Canto

(in collaborazione con Diego Marturano inviato allo stadio Brianteo)

