Calcio, ecco chi sono cinque pretendenti che vogliono acquistare il Seregno da Davide Erba

La trasferta a Legnago, che domenica 7 novembre, alle 17.30, vedrà la squadra impegnata in un match determinante per rilanciarsi nel girone A del campionato di serie C, introdurrà una settimana di fondamentale importanza per il Seregno. Le ultime indiscrezioni accreditano infatti come i propositi di cessione della proprietà da parte del presidente Davide Erba potrebbero concretizzarsi nel giro di pochissimi giorni. Stando a quanto è filtrato, sul tavolo dell’imprenditore con casa a Giussano ci sarebbero addirittura cinque proposte, segnale di come la società goda di una credibilità tangibile: due arriverebbero da cordate con imprenditori italiani, che si sarebbero fatte avanti per prime, una sarebbe da ricondurre a Roberto Felleca, che ha già lavorato a Como e Foggia con il direttore generale azzurro Ninni Corda, e due vedrebbero come prim’attori investitori stranieri, già attivi nel mondo del calcio.

«In questa fase - ha commentato Erba, richiesto di un commento -, posso solo confermare che sto registrando un interesse diffuso per un subentro e che la possibilità che si chiuda nel breve sta diventando sempre più consistente. Assicuro tutti che la mia priorità sia cedere a chi mi presenterà un business plan convincente». Queste affermazioni ricalcano quelle precedenti, quando Erba aveva spiegato di voler scegliere un successore con il quale la serie C, per il Seregno, possa essere un punto di partenza e non un approdo. Adesso la curiosità è indirizzata a capire quali saranno le sue decisioni.

