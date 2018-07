Tentardini in una amichevole con il Seregno due anni fa (Foto by Fabrizio Cusa)

Calcio: dopo Barba il Monza conferma Tentardini e Adorni Continuano la campagna acquisti e la definizione della rosa del Monza 1912 per la prossima stagione: dopo l’arrivo di Barba, conferme per Tentardini e Adorni.

Continua la campagna acquisti del Monza 1912 e il rinnovo dello staff dei biancorossi, che nei giorni scorsi hanno annunciato anche l’arrivo di Luca Davide Righi come nuovo tecnico di portieri. Sabato 7 luglio invece è il giorno della conferma di Alberto Tentardini, difensore nato a Como il 21 ottobre 1996 entrato nella rosa per la prossima stagione in serie C. “Proviene dal Padova Calcio, ma già nella scorsa stagione era in prestito dalla società veneta e ha disputato con la maglia del Monza 1912 27 partite”. Oltre a Padova ha giocato anche nel Como, dove è cresciuto, e nell’ Hellas Verona e del Padova.

Ventiquatt’ore prima un’altra conferma, quella dell’acquisto a “ titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913” di Lorenzo Adorni , altro difensore, nato a Parma nel 1998. “Cresciuto nel vivaio del Club biancoscudato, giocherà la sua terza stagione consecutiva nella fila del Monza 1912” ha scritto il club.Martedì la società aveva infine annunciato l’ingresso in biancorosso di Gianluca Barba centrocampista nato a Fiorenzuola D’Arda nel 1995, in arrivo dal Pescara dopo avere militato nel Piacenza, nell’Atalanta (fino alla Primavera) quindi al Pro Piacenza.

