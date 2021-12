Calcio, “Brianza Skills Academy” con Aurora Desio e Biassono per imparare le giocate dei campioni Vacanze di Natale speciali per i giovani calciatori. Per i ragazzi dai 7 ai 12 anni c’è il progetto “Brianza Skills Academy” dell’Aurora Desio con Biassono Calcio e Play 4 Fun.

Vacanze di Natale speciali per i giovani calciatori. Per i ragazzi dai 7 ai 12 anni c’è il progetto “Brianza Skills Academy” dell’Aurora Desio che ha coinvolto come partner Play 4 Fun, che ne gestirà la parte tecnica e operativa. Il Biassono Calcio invece apre la location allo stadio di via Al Parco.

Per imparare la finta di Cristiano Ronaldo o le giocate di Ibrahimovic.

“Abbiamo ideato una divertente, coinvolgente, entusiasmante full immersion per imparare le giocate dei fuoriclasse e poi farle in partita”, sottolineano i promotori. Sei le giornate previste e altrettante le “skills” che si impareranno. Sempre dalle 15 alle 17.

Si inizia martedì 28 dicembre con il “doppio passo” del Fenomeno Ronaldo, per poi passare il 29 alla “Ronaldo chop” di CR7 e poi la “Ruleta” di Zidane. Ripresa il 3 gennaio con l’“elastico” di Ibrahimovic e il 4 una compilation di “tricks” di Messi. Grande chiusura il 5 con test finali, video e torneo interno.

“Il format prevede l’osservazione di video dei campioni e tutorial su tablet – spiega Luca Viscardi di Play 4 Fun, responsabile tecnico del progetto, allenatore Uefa B e con esperienze per il Coni e i Milan Camp - quindi un lavoro specifico certosino per imparare una finta al giorno, infine piccoli compiti assegnati per consolidarla a casa. Possono partecipare tutti, anche bambine, di qualsiasi livello tecnico di partenza”.

Per chi mostrerà i maggiori miglioramenti, ci sarà il premio Top Talent. Per informazioni: 340 296 9531 (Luca). Ci si può iscrivere a 1, 3 o tutti i 6 giorni. I posti sono limitati.

