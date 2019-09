Calcio, al Seregno basta la prima rete di Bertani per vincere contro il Dro Alto Garda

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Il tecnico Gianluca Balestri, espulso nel finale (Foto by Paolo Colzani)

Pur non disputando una partita su livelli eccelsi, soprattutto nella sua parte conclusiva, a causa forse anche di un pizzico di stanchezza, il Seregno ha espugnato il campo del Dro Alto Garda, imponendosi 1-0 grazie ad una rete di Cristian Bertani, la prima con la casacca azzurra addosso. I brianzoli hanno così continuato la loro corsa solitaria ed a punteggio pieno in classifica, impreziosita dall’imbattibilità della retroguardia, fin qui mai perforata nelle cinque uscite tra campionato e Coppa Italia.



Il match winner Bertani in possesso di palla



Dopo una prima frazione senza marcature, la svolta è maturata nella ripresa, quando al 7’ Bertani ha inzuccato nel sacco un traversone dalla destra di Alberto Marini. La reazione gardesana è stata significativa, ma Sharim Pasini prima e Peter Kostadinovic nel rush conclusivo hanno mancato il pareggio. Nel recupero, l’arbitro Matteo Canci di Carrara ha cacciato il tecnico ospite Gianluca Balestri per le troppe intemperanze della panchina.

Dro Alto Garda-Seregno 0-1

Marcatore: 7’ st Bertani (S).

Dro Alto Garda: Gentile; Dellavalle, Ischia (29’ st Trentin), Karamoko, Salvaterra; Menolli; Calcari (22’ st Proietto), Pancheri, Pasini, Gattamelata (12’ st Brusco); Ballarini. A disp.: Chimini, Corradini, Ferreira, Benamati e Degasperi. All.: Manfioletti.

Seregno: Lupu; Luoni (25’ st Ferrari), Borghese, Gregov; Valsecchi, Marini (37’ st Bonaiti), La Camera, Gazo, Zoia; Marzeglia (29’ st Blazevic), Bertani. A disp.: Galimberti, Nenadovic, Tocci, Clerici ed Invernizzi. All.: Balestri.

Arbitro: Canci di Carrara.

Note: ammoniti Brusco (D), Luoni (S), Marini (S), Borghese (S), Valsecchi (S) e Lupu (S); espulso Balestri (all. S) al 47’ st per proteste. Calci d’angolo: 8-3 per il Seregno. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

© RIPRODUZIONE RISERVATA