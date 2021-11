Basket: Sgorbati alla corte della Apl Lissone, ex Fortitudo promosso in serie A Giacomo Sgorbati entra a far parte del roster della prima squadra Galvi Lissone. Ala classe 1997, nonostante la giovane età ha una carriera cestistica di assoluto livello anche nella Nazionale Azzurra under 17.

Colpo dell’APL (associazione Pallacanestro Lissone): raggiunto l’accordo con l’atleta Giacomo Sgorbati che entra a far parte del roster della prima squadra Galvi Lissone. Sgorbati, ala classe 1997, nonostante la giovane età ha una carriera cestistica di assoluto livello. Cresciuto cestisticamente come guardia/ala piccola nelle file del Bsl San Lazzaro, nel 2014 il passaggio all’Ucc Casalpusterlengo con esordio anche nella nazionale italiana (U17) per la quale verrà convocato anche nei tre anni successivi.

A livello di club, nel 2015/16 il debutto in A2 a Imola, poi Ravenna fino al 2018. Nel 2018/19 la grande stagione alla Fortitudo Bologna con la cui maglia vincerà sia il campionato, con promozione in Serie A, sia la Supercoppa LNP. Nel 2020, dopo una breve parentesi a Jesi, il passaggio a Imola. Laureato in economia, a metà settembre si è trasferito a Milano per la partecipazione a un master.

Ed ora la nuova avventura a Lissone. «Sicuramente sono molto determinato ed entusiasta per incominciare questa nuova avventura. Il progetto mi sembra serio nonostante gli ultimi risultati sul campo siano deludenti, ma sono convinto che il gruppo sia unito e tosto e quindi sarà in grado di risollevarsi e chiudere la stagione nei migliori dei modi», le prime parole di Giacomo Sgorbati.

