Basket, la Coppa Giove di Monza salta ancora: annullata anche l’edizione 2021

Annullata per due anni consecutivi a causa dell’emergenza sanitaria. La Coppa Alberto Giove di basket giovanile resta ai box anche nel 2021, il comitato organizzatore lo ha annunciato mercoledì 17 febbraio. L’edizione numero 32 della manifestazione internazionale per squadre Under 15 era stata programmata come sempre a giugno, dal 18 al 20, e l’appuntamento ora è rinnovato per il 2022.

“Abbiamo sperato e creduto di poter tornare a incontrarvi nel 2021 a Monza per la 32° edizione del nostro grande torneo internazionale annuale U15 Coppa Alberto Giove - hanno scritto Antongiulio Giove e Lorenzo Biassono - Purtroppo, la crisi sanitaria, che già ci ha costretti ad annullare l’edizione 2020, non è risolta, e non ci permette quindi oggi di procedere all’organizzazione dell’evento rispettando le abituali garanzie di qualità, eccellenza e sicurezza. Il Comitato Organizzativo della Coppa Alberto Giove ha quindi deciso con grande dispiacere di annullare anche l’edizione prevista il 18, 19 e 20 giugno 2021, a beneficio e tutela di atleti, società, allenatori e accompagnatori, pubblico, organizzatori e volontari. Una decisione dolorosa, ma crediamo la più ragionevole. Si tratta ovviamente di un arrivederci, diamo quindi a tutti voi appuntamento nel giugno 2022”.

