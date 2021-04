Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Basket in carrozzina, la Briantea84 conquista a Meda il suo ottavo scudetto Impresa dei giocatori della società canturina Briantea84 che sul campo del Palameda a Meda si sono laureati campioni d’Italia per l’ottava volta.

La UnipolSai Briantea84 Cantù ribalta la serie di finale scudetto e si laurea campione d’Italia 2021 vincendo 73-56 la decisiva gara tre giocata oggi a Meda al Palameda contro i tricolori uscenti del S. Stefano Avis. Una partita dominata dai padroni di casa, che bissano nella forma e nella sostanza il successo di gara due di una settimana fa, rimontando dallo svantaggio di uno a zero maturato dopo il primo appuntamento della serie giocato nelle Marche il 10 aprile. Si tratta dell’ottavo scudetto nella storia della società di Alfredo Marson, il sesto degli ultimi otto anni: i canturini chiudono così una stagione perfetta, impreziosita anche dalla conquista della Coppa Italia dello scorso novembre.

La premiazione finale

Così coach Daniele Riva: «Dico bravi ai ragazzi e alla società, dietro le quinte c’è stato un grandissimo lavoro di tutti. La prima partita della serie l’hanno vinta loro, ma siamo sati bravi a rimetterci al lavoro insieme e da squadra portando a casa questo campionato. Si riparte da qui, per quello che vorrà diventare la UnipolSai nel futuro, un grande club in Italia e in Europa».

