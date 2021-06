Basket, il sogno della Vaporart Bernareggio finisce a un passo dalla finale per la A2: «Abbiamo viaggiato all’80% di vittorie in due anni» Finisce a gara-5 il sogno della Vaporart Bernareggio di giocare la finale per la promozione in serie A2 di pallacanestro. Il commento di coach Marco Cardani al termine di due stagioni ad altissimo livello.

Si spegne sul più bello il sogno della Vaporart Bernareggio che cade 66-54 nella decisiva gara 5 di semifinale playoff di Serie B di pallacanestro contro la Libertas Livorno. I ragazzi di coach Marco Cardani non riescono ad avere la meglio sui toscani che volano così alla finale con Piacenza per giocarsi la promozione in A2.

Una partita che viene indirizzata nel corso della seconda frazione del match da parte dei padroni di casa che riescono a trovare il parziale decisivo per prendere il controllo della gara. Dopo un primo quarto sul filo dell’equilibrio, la Libertas dà la spallata nel secondo periodo con un 8-0 che taglia le gambe agli ospiti chiudendo così il primo tempo sul 34-24. Nel secondo tempo, nel momento cruciale della gara, Bernareggio subisce un altro duro parziale con gli avversari in pieno controllo della partita che toccano addirittura il +17.

Nel momento di maggiore difficoltà però i ragazzi di Cardani trovano le energie mentali e fisiche per cancellare il parziale dei toscani e tornare sul -11 di chiusura del terzo quarto sul 49-38. L’ultimo a non perdere le speranze per la Vaporart è Stefano Laudoni che, nonostante una gara condizionata dai falli, mette a segno un totale di 15 punti suonando più volte la carica e lottando su ogni pallone. Nonostante gli sforzi Bernareggio non riesce a ricucire il divario creato dagli avversari, chiudendo così il match sul -12 per 66-54.

«Nella partita si è vista tutta la differenza di esperienza tra le due squadre – spiega coach Cardani – Spiace non essere riusciti ad essere performanti in gara 4 e gara 5 che avrebbero potuto portarci in finale. Ci siamo fermati un passo prima. Non posso però che fare i complimenti alla squadra per queste due stagioni indimenticabili perché penso che si sia andati ben oltre gli obiettivi e le aspettative. Abbiamo viaggiato all’80% di vittorie in due anni, esprimendo una pallacanestro di altissimo livello. Siamo quindi orgogliosi del nostro percorso».

Si chiude così una stagione pazzesca per i reds. Una piccola realtà del basket brianzolo che ha toccato vette d’eccellenza incredibili conquistando questa stagione anche la Supercoppa Centenario nel mese di novembre. Un successo proseguito poi con il secondo posto nel girone B1 nella prima fase della stagione regolare, diventato poi un terzo posto nella fase ad orologio dopo l’unificazione dei due sottogironi ed infine la bellissima cavalcata nei playoff chiusasi ad un passo dalla finale per la promozione, contro una squadra come Livorno tra le più attrezzate di tutta la categoria. Una stagione che sicuramente non sarà vista dalla dirigenza dei reds come un punto d’arrivo, bensì come un punto di partenza.

