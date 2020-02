Basket, il libro che spiega Kobe Bryant ai più giovani: «Perché servono gli esempi e non solo le parole» Chi era Kobe Bryant? Lo spiega l’illustratore Francesco Poroli che nel 2017 ha pubblicato il libro “Like Kobe - Il Mamba spiegato ai miei figli”. E qui racconta perché.

Chi è Kobe Bryant? Perché la sua scomparsa ha suscitato un moto di cordoglio e un’emozione planetaria? Ex giocatore dei Los Angeles Lakers, ritirato nel 2016 dopo vent’anni in gialloviola, è morto domenica 26 gennaio in un incidente aereo in California: precipitato con l’elicottero su cui viaggiava con la figlia tredicenne, e erede sul parquet, Gigi e altre otto persone. Da allora un abbraccio collettivo che non si affievolisce: piange la stella Lebron James (che ne raccoglierà l’eredità e ha pronunciato uno struggente discorso nella celebrazione allo Staple Center prima di Lakers-Portland: “Vivrai per sempre fratello”, ha concluso) come migliaia di ragazzi nel mondo.

Francesco Poroli autore del libro Like Kobe

Perché Bryant non era solo un personaggio, un campione di pallacanestro, l’uomo dei record: era un modo di essere e non per niente ha lasciato la “Mamba Mentality”.



Un personaggio da capire e da spiegare, soprattutto ai più giovani. Lo ha fatto Francesco Poroli, illustratore milanese e tra gli autori che meglio si sono affermati negli ultimi anni (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, New York Times Magazine): nel 2017 ha preso colori e parole e ha pubblicato “Like Kobe - Il Mamba spiegato ai miei figli”.



Qui spiega il perché.

“Esistono momenti nella storia - quella con la “s” maiuscola - che restano impressi nella memoria collettiva. Per quelli della mia generazione, e non solo, è facile tornare con i ricordi all’11 settembre 2001. Dov’eri quando caddero le Torri Gemelli? Cosa stavi facendo? Ognuno di noi ha la sua risposta, ognuno di noi conserva il ricordo di se stesso e del mondo intorno a lui, in quel preciso istante. Un giorno lo chiesero a Kobe Bryant.

“Kobe, dov’eri quando caddero le torri, cosa stavi facendo?

Ero in palestra, stavo finendo l’allenamento”.

A New York erano le 8 e mezzo del mattino, e nel primo pomeriggio – intorno alle 2 e mezzo - io ero a Milano in una redazione a lavorare per una rivista che non esiste più. Lui, quasi mio coetaneo, in palestra a finire un allenamento.

Tutto bene? Quasi. Perché era l’11 settembre e il campionato NBA non sarebbe iniziato prima di due mesi, il signore in questione era fresco di anello NBA, nonché uno dei più forti giocatori al mondo e – particolare non trascurabile – si allenava in quel di Los Angeles, dove l’orologio segnava le 5 e mezzo del mattino, grossomodo.

Ecco, quando mi chiedono perché io ami Kobe o perché qualche anno fa ho scritto e illustrato un libro su di lui, con la pretesa di spiegarlo ai miei figli e ai ragazzi tutti, la risposta è tutta in questo aneddoto.

Perché per parlare ai ragazzi servono gli esempi, non bastano le parole. E quale esempio migliore di uno come lui se vuoi raccontare cosa significhi etica professionale o cosa siano l’ossessione, l’impegno, la resilienza?

D’altro canto lo diceva anche Kobe, parlando di se stesso come genitore: “As a parent you can’t just talk the talk, you’ve got to walk the walk”.

Insomma, servono gli esempi e non solo le parole.

La copertina del libro Like Kobe di Francesco Poroli

Una immagine estratta da Like Kobe di Francesco Poroli

© RIPRODUZIONE RISERVATA